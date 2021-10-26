FIBA Şampiyonlar Ligi: Pınar Karşıyaka: 67 - Baxi Manresa: 72

maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Baxi Manresa'ya 67-72 mağlup oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk 2 maçını kazanan Pınar Karşıyaka, grubun 3. maçında 2'de 2 yaparak averajla grup lideri olan İspanya temsilcisi Baxi Manresa'yı konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 20-16 önde kapattı. İkinci periyotta konuk ekip baskın oynasa da Karşıyaka devreye 35-34'lük üstünlükle girdi. Çekişmeye sahne olan maçın üçüncü periyodunda üstünlüğünü koruyan yeşil-kırmızılılar, son periyoda 55-52'lik skorla önde girdi. Mücadelenin son setinde ise Karşıyaka, rakibinin etkili oyununa cevap veremedi ve maçta 72-67'lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

Öte yandan, Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, geçtiğimiz sezon aldığı ceza sebebiyle mücadeleyi tribünden takip etti.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Yohan Rosso, Oskars Lucis,Alexandre Deman

Pınar Karşıyaka: Michael Roll 12, Yunus Sonsırma , Can Korkmaz 3, Burak Yıldızlı 2, James Blackmon 2, Tony Taylor 6, Akil Mitchell 18, Amath M'baye 14, Bonzie Colson 8, Mahir Ağva , Berkan Durmaz 2

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Baxi Manresa: Rafa Martinez 5, Daniel Perez 2, Ismael Bako 4, Yankuba Sima 5, Guillem 6, Dani Garcia , Chima Moneke 10, Joe Thomasson 10, Luke Maye 14, Elias Valtonen 7, Marcis Steinbergs, Sylvain Francisxo 9

Başantrenör: Pedro Martinez

1. Periyot: 20-16 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 35-34 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 55-52 (Pınar Karşıyaka lehine)