FIBA Şampiyonlar Ligi: Pınar Karşıyaka: 89 - UCAM Murcia: 96

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nun ikinci maçında İspanyol temsilcisi UCAM Murcia'ya 89-96 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Pınar Karşıyaka: Mindaugas Kuzminsk 7, Kenan Sipahi 12, Errick McCollum 21, Deniz Kılıçlı 6, Vitto Brown 11, Jaylon Brown 9, Angel Delgado 16, Braian Angola 7, Efe Ergi Tırpancı, Berkan Durmaz

Başantrenör: Ufuk Sarıca

UCAM Murcia: Nemanja Radovic 13, Tomas Bellas 3, James Anderson 8, David Jelinek 13, Artem Pustovyi 10, Thaddus Dewayn McFadden Jr. 10, Ilimane Diop 12, Sadiel Rojas 4, Travis Trice 17, Jordan Sakho 4, Jordan Davis 2, Rati Andronikashvili

Başantrenör: Sito Alonso

1.Periyot: 22-22

Devre: 50-47 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 72-63 (Pınar Karşıyaka lehine)