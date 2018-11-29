Fidan dikmeyene bina ruhsatı yok

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kent merkezindeki yeşil alan oranını artırmak amacıyla, yeni ruhsat alan binalara 'fidan dikme' zorunluluğu getiren Karşıyaka Belediyesi, bu sayede 4 yılda 5 bine yakın ağacın toprakla buluşmasını sağladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Hem toplumsal farkındalık oluşturuyoruz hem de kent merkezindeki kişi başına düşen yeşil oranını artırıyoruz" dedi.

'Daha yeşil Karşıyaka' parolasıyla projelere imza atan Karşıyaka Belediyesi, 2015 yılından itibaren yeni ruhsat alan binalara, her 25 metrekare için bir fidan dikme zorunluluğu getirdi. Fidanlar yeni yapıların bahçesine dikilirken, önünde uygun yeri olmayan binalar yerine toplanan fidanlarda, 'Mutluluk Ormanları' ile çeşitli yeşil alanlarda toprakla buluşturuldu. Bu uygulama sayesinde, 4 yıllık süreçte yaklaşık 5 bin fidan dikildi.

Karşıyaka Belediyesi ayrıca ilçe genelinde faaliyet gösteren inşaat firmaları ile 'Kentsel Dönüşüm Ormanı'nın kurulması için de geçtiğimiz aylarda protokol imzaladı. Buna göre; Karşıyaka'da inşa edilen her yeni daire için müteahhitler tarafından en az 2 zeytin fidanı bağışlanıyor ve Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki orman alanına dikiliyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yeşil alan sahalarını artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Karşıyakamızı daha yeşil bir kent haline getirmeye, beton binalar arasında nefes alabileceğimiz alanlar oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan oranını daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla örnek projelere imza atmaya, gelecek nesillere daha yeşil bir Karşıyaka bırakmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.