FIFA kokartlı hakem Umut Meler EFEST'te

FIFA kokartlı Selçuklu hakem Halil Umut Meler, EFEST kapsamında Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Söyleşide kariyerini anlatan Meler, "Babamdan ilham aldım diyebilirim. İlham veren kentin ilham veren babası olur” dedi.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen EFEST kapsamında Selçuk Efes Kent Belleği'nde söyleşiye katıldı. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile iç içe olan Meler, hakemlik kariyerine başladıktan sonra yakaladığı başarının sırrını paylaşarak, “Her zaman futbol oynamak istiyordum. Babam o zaman yöneticilik yapıyordu. Ben de babamın tavsiyeleri ile hazırlık maçlarını yönetmeye başladım. Babamdan ilham aldım diyebilirim. İlham veren kentin ilham veren babası olur” diye konuştum.

"Selçuklu olmaktan her zaman gurur duydum"

Efes Selçuk'ta doğup büyüyen ve hayatında yer alan öğretmenleri, yakınları ve arkadaşlarıyla söyleşide buluşan Meler, kariyerini futbol üzerine kurmak isteyen gençlere de, “Sabırlı, disiplinli ve koymuş olduğum hedeften hiç sapmadan çalıştım. Bugüne kadar tek yaptığım ve bundan sonra da yapacağım bu” diyerek tavsiyede bulundu. Selçuk'un Türkiye ve dünya çapındaki gururlarından biri olan Umut Meler, “Selçuklu olmaktan her zaman gurur duydum. Bunu her platformda söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Selçuk'u tek kelime ile anlatmam gerekirse 'mutluluk' derim" ifadelerini kullandı.

"İlham veren kent"

Söyleşiyi dinleyenler arasında bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk'un birçok cevheri olduğunu ve bu cevherleri her zaman ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Umut bu topraklarda büyüdü. Çok iyi yerlere geldi. Eminiz ki çok daha iyi yerlere gelecek. Biz sadece şunu göstermek istiyoruz; bugün bu mikrofonu alıp konuşan Umut abileri buradaki çocuklara örnek olacak. Yarın da o çocuklar ellerine mikrofonları alıp konuşacak. İşte biz bu yüzden bu kente 'ilham veren kent' diyoruz” sözlerine yer verdi.