Fikri olan genç girişimcilere 200 bin lira hibe desteği

Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, bu yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent iş birliğiyle “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” tematik alanı öncelikli olmak üzere girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağlanan program kapsamında başvuru sürecini başlattı. Girişimci adayları, iş fikri başvurularını 4 Aralık'a kadar “T-BİGGY”ye yapabilecek.

TÜBİTAK 1512 - BİGG Destekleme Programı ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 200 bin TL hibe desteği veriyor. Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent iş birliği ile hayata geçirilen T-BİGGY, 2020 yeni çağrı dönemi kapsamında iş fikri olan genç girişimcilerini arıyor. 4 Aralık'a kadar programa başvuracak olan girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. Girişimciler, kabul edildikleri andan itibaren girişimcilik seminerlerine ve eğitimlerine katılma hakkı kazanacak, eğitim programı boyunca profesyonel iş rehberleri desteğinde fikirlerini iş planlarına dönüştürerek TÜBİTAK'tan 200 bin TL tutarındaki hibeyi almak için hazırlanacak.

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve T-BİGGY Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, programın geçtiğimiz iki dönemde 10 projenin toplam 2 milyon TL hibe desteği kazandığını hatırlatarak, T-BİGGY olarak, “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” tematik alanı öncelikli olmak üzere yeni dönem için genç girişimcileri aradıklarını ifade etti.

Kimler başvurabilecek?

BİGG Destek Programına, herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezuniyetinden en fazla 10 yıl geçmiş lisans, yüksek lisans, doktora mezunları başvurabiliyor. Programa; sürdürülebilir tarım ve beslenme, akıllı ulaşım, ileri imalat ve sanayi 4.0, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam alanlarında yer alan iş fikirleri için başvuru yapılabiliyor. Programa dahil olmak isteyen, bu şartları sağlayan ve daha önce tekno girişim desteği almamış girişimci adayları, T-BİGGY'ye başvurarak hayallerindeki iş fikrini gerçekleştirme imkanı elde edebilecek.

BİGG-Y Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, Yaşar Üniversitesinin ODTÜ Teknokent iş birliğiyle hayata geçirdiği T-BİGGY'nin; Celal Bayar Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası iş birliğiyle kurduğu özgün mekanizma ile tüm paydaşların iş fikri olan girişimcilere ulaşması, yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimi ve mentorluk hizmetlerinin verilmesi ile iş planının hazırlanması süreçlerine etkin bir şekilde dahil edildiğini belirtti.

Ayşe Şen, şöyle devam etti:

"Destek alan girişimcilere, Yaşar Üniversitesi bünyesinde bulunan Minerva ve ODTÜ Teknokent kuluçka merkezlerinde yer alma, mentorluk ve girişimcilik eğitimleri de sağlanmakta. Genç girişimciler; iki kurumun geniş iletişim ağı sayesinde yatırımcı iş ortaklarından yatırım alma şansı yakalayabilir. Girişimciler ayrıca, BİGG programındaki uygulayıcı kuruluş tecrübesi ve başarısı yüksek ODTÜ Teknokent ile kuvvetli iletişim ağı ve güçlü alt yapıya sahip Yaşar Üniversitesi'nin uygulayıcı kuruluşu olduğu T-BiGGY ile fikirlerini karlı bir iş modeline dönüştürmek ve başarıya ulaşmak için fırsat elde etmiş olacak. İş fikri olan ve bunu hayata geçirmek için fırsat arayan genç girişimcileri, T-BİGGY'den ayrıntılı bilgi almak ve başvuruları için 4 Aralık'a kadar https://t-biggy.yasar.edu.tr/ web sayfasını ziyaret etmeye davet ediyoruz."