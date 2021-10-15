Fikri olan girişimcilere 200 bin TL hibe desteği

BİGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, ODTÜ Teknokent iş birliğiyle "Yeşil Dönüşüm için Sürdürülebilir Bir Yaşam" planlayan genç girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağlayan programa başvuruları bekliyor.

Program kapsamında 200 bin liralık TÜBİTAK hibe desteği için "Yeşil Büyüme" konulu ilk tematik başvurular alınmaya başlandı. BİGG ile genç girişimcilere; teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için karşılıksız 200 bin TL destek veriliyor. 2012 yılında başlatılan program kapsamında bin 672 girişimci, iş fikirlerini hayata geçirmek için hibe desteği almaya hak kazandı.

Başvurular 25 Ekim'e kadar

Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent iş birliği ile hayata geçirilen T-BİGGY de "Yeşil Büyüme" konusunu içeren iş fikri olan genç girişimcileri arıyor. 25 Ekim 2021'e kadar programa başvuracak olan girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama, bunları son değerlendirme için TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. Genç girişimciler, başvuruları kabul edildiği andan itibaren girişimcilik seminerleri ile eğitimlerine katılma hakkı kazanacak, fikirlerini iş planlarına dönüştürerek TÜBİTAK'tan hibe almak için hazırlanacak. Çağrı kapsamında; "İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: Karbon Salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar", "Temiz ve Döngüsel Ekonomi", "Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı", "Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım" ve "Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım" alanları yer alıyor.

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve T-BİGGY Proje Yürütücüsü Begüm Merih, programın geçtiğimiz üç döneminde gönderdikleri projelerden 12'sinin toplam 2 milyon 400 bin TL hibe desteği kazandığını kaydetti.

Özbey ve Merih, T-BİGGY olarak, özellikle Covid-19 pandemisi döneminde önemi daha da anlaşılan "Yeşil Çevre" tematik alanı ile ilgili projeleri olan genç girişimcileri beklediklerini ifade etti. T-BİGGY'nin Celal Bayar, Adnan Menderes, İzmir Katip Çelebi, İzmir Demokrasi üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası iş birliğiyle kurduğu özgün mekanizmayla tüm paydaşların; iş fikri olan girişimcilere ulaşması, yoğunlaştırılmış girişimcilik eğitimi ve mentorluk hizmetlerinin verilmesi ile iş planının hazırlanması süreçlerine etkin bir şekilde dahil edildiği de belirtildi.

Kimler başvurabiliyor?

Programa; üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler veya mezunları başvurabiliyor. Başvuranların, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olması, ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması da gerekiyor.

Destek alan girişimcilere, Yaşar Üniversitesi bünyesinde bulunan Minerva ve ODTÜ Teknokent kuluçka merkezlerinde yer alma, mentorluk ve girişimcilik eğitimleri de sağlanıyor. Genç girişimciler; iki kurumun geniş iletişim ağı sayesinde yatırımcı iş ortaklarından yatırım alma şansı da yakalayabiliyor. Girişimciler ayrıca, BİGG programındaki uygulayıcı kuruluş tecrübesi ve başarısı yüksek ODTÜ Teknokent ile kuvvetli iletişim ağı ve güçlü alt yapıya sahip Yaşar Üniversitesinin uygulayıcı kuruluşu olduğu T-BiGGY ile fikirlerini karlı bir iş modeline dönüştürmek ve başarıya ulaşmak için de fırsat elde etmiş olacak. "Yeşil Büyüme" tematik alanında iş fikri olan ve bunu hayata geçirmek için fırsat arayan genç girişimciler, T-BİGGY'den ayrıntılı bilgi almak ve başvuruları için 25 Ekim 2021'e kadar https://t-biggy.yasar.edu.tr/ web sayfasını ziyaret edebilecek.