Filede Yaşar Üniversitesi-KSK dayanışması

Anlaşma kapsamında, 1 yıl boyunca Yaşar Üniversitesi adı formalarda yer alırken aynı zamanda hem sporcuların hem de öğrencilerin karşılıklı olarak yararlanacağı iş birliği ortamı oluşturulması da hedefleniyor.

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen imza törenine, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili ve Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, Asbaşkan İlter Köseoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Ender Duran, Mali İşler Daire Başkanı Zeki Doğan ve KSK Voleybol Genel Menajeri Halis Oğuz Özlütürk katıldı. Bugüne kadar altyapısından pek çok milli takım oyuncusu yetiştiren, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Karşıyaka ile Yaşar Üniversitesi arasındaki iş birliği anlaşmasını, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ve Başkan Turgay Büyükkarcı imzaladı.

İmza törenin ardından iş birliğini değerlendiren Rektör Dinçer, Yaşar Üniversitesi'nin bir spor ve sanat kültürü bulunduğunu vurgulayarak, “Üniversiteler, sadece akademik çalışmaların yapıldığı yerler değil, aynı zamanda gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerini de destekleyen kurumlardır. Spora olan desteklerimizle, voleyboldan basketbola, atletizmden yüzmeye kadar öğrencilerimiz başarılara imza atıyor. Pozitif ayrımcılık yaparak kadın voleyboluna katkı sağladığımız için mutluyuz. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1.Liginde başarıyla mücadele eden Karşıyaka ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği anlaşmasını da spora ve kente katkı açısından çok önemsiyoruz. Hem öğrencilerimizin hem de sporcularımızın karşılıklı olarak yararlanacağı iş birliği ortamı oluşturmak için bu adımları attık. Bu çerçevede, Karşıyaka'nın formasında bizim ismimizle mücadele etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Karşıyaka forması giyen 8 voleybolcu, aynı zamanda bizim öğrencimiz ve okul takımımızda da yer alıyorlar. Ümit ediyorum Karşıyaka, önemli başarılara imza atar ve hem sizi hem de bizi gururlandırmaya devam eder” dedi.

“Hedefimiz Sultanlar Ligi”

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ise İzmir'in iki köklü markasının voleybolda birlikteliğinin 3. yılına girdiğini belirterek, “Yaşar Üniversitesine katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte kadın voleybolunda ciddi atılımlar yapıyoruz. Pozitif ayrımcılık bizim kulübümüzün genlerinde var. Amatör branşlara verdiğimiz önemle Atatürk'ün izinden gerçek anlamda giden bir kulübüz. Bugüne kadar olduğu gibi altyapı, sporcu yetiştirme ve Türk voleyboluna daha iyi hizmet her zaman önceliklerimiz. Her yıl aşama kaydederek ilerliyoruz ve bu yıl halkayı büyütmek zamanı. Milli takımımıza uzun yıllar hizmet veren hocamız Reşat Yazıcıoğulları ile, yönetimimizle, Yaşar Üniversitesi ile ve taraftarımızla birlikte, Covid-19 nedeniyle yaşanan tüm olumsuz koşullara karşın başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz seneye Sultanlar Liginde yer almak” diye konuştu.

Anlaşma kapsamında; Karşıyaka Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonu boyunca formasında Yaşar Üniversitesi logosunu taşırken ayrıca hem sporcuların hem de öğrencilerin karşılıklı olarak yararlanacağı iş birliği ortamı oluşturulması da hedefleniyor. Ayrıca, Yaşar Üniversitesi Voleybol Takımı da KSK tesislerinden ve imkanlarından yararlanabilecek.