Filipinler ile İzmir arasında işbirliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre'yi makamında ağırladı.

Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Büyükelçi Maria Elena Palo Algabre, İzmir'i ilk kez ziyaret ettiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyleyerek “İzmir'de düzenlenen Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi için sizi çok tebrik ediyorum. Zirvede Filipinler'den biri belediye başkanı olmak üzere iki konuşmacı vardı. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Filipinler ile İzmir'in ilişkilerini geliştirmek istiyoruz” dedi.

Başkan Tunç Soyer ise kentler çağında yaşadığımızı söyleyerek, ortak çalışmanın, dayanışmanın ve karşılıklı öğrenmenin önemine değindi. Filipinler'den Cebu kenti ile kardeş kent çalışmaları başlatacaklarını belirten Soyer, “Kültür-sanat, spor ve özellikle çocukları önceleyen konularda ortak projeler geliştirebiliriz” dedi.