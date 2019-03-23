Finalin adı Eczacıbaşı Vitra - Fenerbahçe Opet

Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Vakıfbank’ı 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, finalde Eczacıbaşı Vitra’nın rakibi oldu.
Bayanlar AXA Sigorta Kupa Volley yarı final karşılaşmasında Vakıfbank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, finalde Eczacıbaşı Vitra'nın rakibi oldu.
Salon: İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Cihat Küçükboyacı
Vakıfbank: Cansu, Zhu, Zehra, Sloetjes, Robinson, Kübra, Gizem, Ayça, Buket, Ebrar, Rasic, Tuğba
Fenerbahçe Opet: Bricio, Nur, Polen, Rabadzhieva, Eda, Ana, Melis, Merve, Fatma, Vargass, Sıla
Setler: 25-17, 21-25, 21-25, 31-29, 13-15
Süre: 142 dakika (23, 28, 31, 40, 20)