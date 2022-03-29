İhlas Haber Ajansı

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Firari 7 hükümlü jandarma dedektifleri tarafından yakalandı

İzmir’de hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerle ilgili olarak, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

İzmir'de hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerle ilgili olarak, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine sevk edildi.


İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Bergama, Kiraz, Bornova, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarda, hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığı suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.


Yakalanan şüpheliler önce adliyeye ardından cezaevine sevk edildi.

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