Firari hükümlü önce drona, ardından polislere yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen ‘Huzurlu Sokaklar' uygulamasında dron ile trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu şahıs cezaevine gönderilirken, denetimlerde toplamda 35 sürücüye 15 bin 200 TL para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra Karşıyaka Devriye Ekipler Amirliği ve trafik polislerinin katılımıyla Yeni Girne Caddesi'nde ‘Huzurlu Sokaklar' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan yol uygulamasında trafik kurallarını ihlal eden bir sürücü dron ile tespit edildi. Araç plakasının yer ekibine bildirilmesinin ardından durdurulan A.E.Ç.'nin (48) yapılan GBT-UYAP sorgusunda ‘ruhsatsız silah bulundurmak', ‘hakaret', ‘yaralama' ve ‘alkollü araç kullanmak' suçlarından hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına A.E.Ç., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, denetimlerde toplamda 35 sürücüye 15 bin 200 TL para cezası kesilirken, bir araç ise trafikten men edildi. Kent genelinde dron destekli denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.