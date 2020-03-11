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Firari katil zanlısı metruk binada yakalandı

İzmir’de kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs, Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından metruk bir binada yakalandı.

İzmir'de kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs, Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından metruk bir binada yakalandı.


Torbalı ilçesinde kasten adam öldürme, basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranması bulunan cezaevi firarisi M.Ç, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla İnönü Mahallesi'nde bulunan metruk binada yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatları ile gözaltına alınan M.Ç., adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Şakran T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


M.Ç'nin 2011 yılında Antalya'da bir cinayet işlediği ve olayın ardından konulduğu cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

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