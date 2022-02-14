Fırat Çakıroğlu davasında eski rektöre 20 bin lira para cezası

sınıf öğrencisi ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle yargılanan eski Ege Üniversitesi Rektörü Candeğer Yılmaz ve eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Ersin Doğer 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, cezaları ayrı ayrı 20 bin lira para cezasına çevrildi. Eski rektör yardımcısı Atilla Silkü ve eski genel sekreter Mehmet Bülent Özkan ise beraat etti.

İzmir'de, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015'te PKK yandaşı Nurullah Semo tarafından üniversitenin kampüsü içerisinde bıçaklanarak öldürüldü. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Nurullah Semo, ‘kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, ‘terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezası verilmiş, bu karar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak ‘Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti.

Çakıroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yargılama tamamlanırken, olayda kusuru bulunduğu iddiasıyla eski Ege Üniversitesi Rektörü Candeğer Yılmaz, eski rektör yardımcısı Atilla Silkü, eski genel sekreter Mehmet Bülent Özkan, eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Sanık Ersin Doğer hakkında da İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasında sanıkların ‘görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile taraf avukatları katıldı. Geçen celse savunma yaparken Çakıroğlu'nun babası tepki gösterince kendini iyi hissetmediğini söyleyip savunmayı yarıda bırakan Candeğer Yılmaz'ın savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunduğu belirtildi. Duruşmada söz verilen Çakıroğlu'nun avukatlarından Muhammet Emre Tayyar, mütalaanın uygulanmasını talep etti. Savcı da mütalaasını tekrarladı.

Hakim, Candeğer Yılmaz ve Ersin Doğer'i 'görevi ihmal' suçundan ayrı ayrı 10 ay hapis cezasına çarptırırken, duruşmadaki iyi hallerinden dolayı cezaları 8 ay 10 güne indirdi. Sanıklara verilen hapis cezası, ayrı ayrı 250 gün adli para cezasına çevrilirken her iki sanığa 20'şer bin lira para cezası verildi. Sanıkların 8 ay 10 gün süreyle kamu görevi hak ve yetkinin kullanılmasına da yasak getirildi. Diğer tutuksuz sanıklar Mehmet Bülent Özkan ve Atilla Silkü ise beraat etti.

"İçimiz ferah"

Duruşmanın ardından kararı değerlendiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, “Fırat'ın katlinde kimin eli varsa hiçbir tanesi gece gündüz uyuyamayacak. Bu cezalar içimizi biraz ferahlattı ama daha fazlası olması lazım. Bu tip insanların yöneticilik vasıfları olmasın diye biz özellikle bu davaları açıyoruz. Fıratımız gitti ama başka genç, aslan gibi çocuklarımız var. Onlar, böyle insanların çatısında olmasınlar. En başından her şey eksik yapılmış. Bunlar o günü konuşuyor ama 3 senelik bir geçmiş var. Fırat'ın okuduğu dönem ve ondan önce de yıllar var. Burası PKK'nın yuvası olmuş. Bu kadın 3 sene ne yapmış, niye önlem almamış? Buna müsaade ettikleri için cezalarını aldılar. İçimiz ferah” dedi.