Fırat Yılmaz Çakıroğlu Aliağa'da anıldı

yıldönümünde Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programla anıldı.

Aliağa Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, Yönetim Kurulu üyeleri ve Ülkü Ocakları mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açıldı. Aynı zamanda gelen vatandaşlara lokma hayrı yapıldı.