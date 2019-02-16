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Fırat Yılmaz Çakıroğlu Aliağa'da anıldı

Ege Üniversitesinde 2015 yılında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vefatının 4.

yıldönümünde Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programla anıldı.



Aliağa Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, Yönetim Kurulu üyeleri ve Ülkü Ocakları mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açıldı. Aynı zamanda gelen vatandaşlara lokma hayrı yapıldı.

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