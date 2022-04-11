Fırını soyan iki şüpheli tutuklandı, çelik kasa aranıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ellerindeki anahtarla hurdacı kılığında kendi dükkanı gibi bir fırına girerek, içerisinde para bulunan çelik kasayı yükleyerek götüren iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, çalınan para dolu çelik kasayı bulmak için çalışmalar sürüyor.

Olay, Karabağlar ilçesine bağlı Barış Mahallesi 4095 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 hırsız, hurdacı kılığında bir fırının önüne geldi. Elindeki anahtarla kapıyı açan hırsızlar, içeriye girerek içerisinde para ve altınlar bulunan çelik kasayı el arabasına yükledi. Daha sonra hemen dışarıya çıkan hırsızlar, anahtarla girdikleri iş yerinin kapısını kapatıp olay yerinden uzaklaştı. Olay anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kimlikleri belirlendi ve yakalandılar

İhbar üzerine gelen iş yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, ekipler hem fırının hem de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldıktan sonra şüphelilerin Gökhan K. ve Yasin K. olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüpheli Karabağlar'da gözaltına alındı.

Çelik kasa kayıp

Yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan Gökhan K. ve Yasin K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin, para dolu kasayı bulmak için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.