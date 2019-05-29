Firmalar ihracat ile nefes alacak

2019'da istihdam ve ihracata ağırlık veren Torbalı Ticaret Odası, Dış Ticaret Birimi firmaların ihracat oranını artırmayı hedefliyor. Onur Belgesi takdim töreninde üyeler ile bir araya gelen TTO Başkanı Olgun “Sıkıntılı süreçte firmalarımız ihracat ile nefes alacaktır” dedi.

İzmir'in ihracat potansiyeline sahip en büyük merkezlerden olan Torbalı'da ekonomiye yön veren ticaret odası, üyelerine ihracatta destek olmaya devam ediyor. Torbalılı firmaların ihracat rakamlarının arttırmayı hedefleyen Torbalı Ticaret Odası (TTO); bünyesindeki dış ticaret biriminde yeni uzmanı ile çalışmalarını hızlandırdı. Dış ticaret biriminde Berkay Öztimur'u görevlendirilen TTO, önceki günlerde Torbalı Ticaret Odası ve Alman-Türk Ticaret Odası işbirliğinde Bremen Invest Yatırım Ajansını getirterek oda üyelerine “Almanya'ya nasıl ihracat yapılır” konulu görüşmeler gerçekleştirdi. Oda üyeliğinde 40-30-20 ve 10 yılını dolduran üyeleri ile iftar programlarında bir araya gelip onur belgesi takdim eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “Dönem itibari ile tüm firmalarımızın yaptıkları ticarette ihracat oranını artırması gerekiyor” dedi.

İhracat rakamları artıyor

İzmir ekonomisinin lokomotifi konumunda olan Torbalı 2018'de ihracat oranını bir önceki yıla göre yüzde 8.45 artırarak 1 milyar 088 milyon dolardan 1 milyar 180 milyon dolara çıkardı. Tarım ve sanayisi ile dünyanın dört bir yanına ulaşmayı başaran Torbalı, ihracatta 66 ili geride bırakarak rekorları alt üst etti. İrili ufaklı 800'e yakın işletmeye ev sahipliği yapan Torbalı'da, dünya devleri de faaliyet gösteriyor. Üretimi ve istihdamı arttırmak, ekonomiye daha fazla katkıda bulunmak arzusunda olan Torbalı Ticaret Odası, gerçekleştirdiği faaliyetlerle üyelerinin sorunlarına çözüm getiriyor. İlçedeki firmaların sorunlarını çözmek için inisiyatif alan, bir yandan küresel dünyaya ayak uydurması için çalışmalar üreten torbalı Ticaret Odası atılımlarını sürdürüyor. Kendi bünyesinde de önemli gelişmelere imza atan kurum, yeni uzmanı ile birlikte dış ticaret birimini güçlendirdi.

Dış ticaret okulu açılacak

Onur Belgesi takdim töreninde 2019 yılında istihdam ve ihracata öncelik verdiklerini yineleyen TTO Başkanı Olgun ,“Tüm firmalarımız bu sıkıntılı süreci toplam ticaretlerindeki ihracat oranını artırarak nefes alacaktır. Oda olarak faaliyete soktuğumuz dış ticaret biriminde ihracat yapan üyelerimize yeni pazarlar ortaya koyuyoruz. Hiç ihracat yapmayan üyelerimize ihracat bilincini oluşturmaya çalışıyoruz” dedi. Dış Ticaret Okulunu faaliyete geçirmeye hazırlandıklarını anlatan Olgun “Bir taraftan dış ticaret seminerleri yapıyoruz. Diğer yandan farklı ülkelerin temsilcilerini odamızda ağırlayıp o ülkeler ile ihracat yapma yollarını üyelerimize birinci ağızdan aktarıyoruz. Ayrıca Torbalı'nın ihracat potansiyelini anlatan bir data hazırlığımız var. Bunun için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Torbalı'da hangi mallar hangi firmalardan alınabilir. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Yılsonu itibari ile tüm üyelerimiz ihracatta yeni bir ufuk ve perspektife sahip olacaktır” dedi.