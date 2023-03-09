Fırsatçılığın böylesi: Yola gelen alışveriş arabasını yolcu minibüsüne alıp kaçtılar

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir süpermarkete gelen müşteri fenalaşınca, alışveriş arabası yola doğru savruldu. Ağzına kadar dolu olan alışveriş arabasını gören bir yolcu minibüsü ise yavaşlarken, içerisinde bulunan bir kişi arabayı minibüse yükledi ve araç uzaklaştı. Meydana gelen ilginç olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay dün saat 16.30 sıralarında Akçay Caddesi'nde bulunan bir süpermarketin önünde meydana geldi. Alışveriş yaptıktan sonra alışveriş arabasının içerisindekileri araca yüklemeye çalışan yaşlı bir kadın, kızının fenalaştığını görünce arabayı bırakıp markete yardım istemeye gitti. Bu esnada ağzına kadar dolu olan alışveriş arabası, yoldaki meyilin de etkisiyle caddeye doğru sürüklenmeye başladı. Yolun orta şeridinde alışveriş arabasını gören bir yolcu minibüsü ise önce yavaşlayıp sonra durdu. Dolmuşun içerisinden bir kişi ise alışveriş arabasını minibüsün içerisine yükledi ve minibüs bölgeden uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşanan ilginç olay, süpermarketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kızının fenalaştığını gören kadının alışveriş arabasını bırakarak markete koşturması, alışveriş arabasının caddeye doğru sürüklenmesi ve bir yolcu minibüsünün durarak içerisindeki bir kişinin arabayı minibüse aldığı anlar yer aldı.