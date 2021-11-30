Fırtına nedeniyle bu sefer de Konak'ta deniz taştı

İzmir'de etkili olan şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle Karşıyaka ilçesinin ardından Konak'ta de deniz taştı. Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Vapur İskelesi arasında kalan kısım deniz suyuyla doldu.

İzmir'de dün sabah saatlerinde başlayan fırtına, Karşıyaka ilçesinde denizin taşmasına neden olmuştu. Bugün de Konak ilçesinde aynı durum meydana geldi. Yine şiddetli lodos ve fırtına sebebiyle deniz seferleri geçici süreyle askıya alınırken, Cumhuriyet Meydanı, Kordonboyu ve Alsancak Vapur İskelesi'nin bulunduğu yürüyüş yolu, kara yolu dalga boylarının yükselmesinin ardından taşkınlar oluştu yollar su altında kaldı. Kordon'daki bazı iş yerlerinin su baskınlarına karşı önlem aldığı görüldü.

Kordon'daki deniz taşkınından olumsuz etkilenen bir vatandaş, "Benim işim scooterların şarjını kontrol edip yerlerini değiştirmek. Havanın böyle olması beni bütün gece boyunca çok zorluyor. Ayakkabılarıma hep su giriyor. İzmir'in her yerinde durum bu şekilde. Karşıyaka'da da ayrı bir fırtınayla ıslanıyorum. Şimdi mesela suyun içinde bir scooter var, suya girip almak zorundayım" dedi. Bülent Tongurcu ise uzun yıllardır Kordon'da ofisinin bulunduğunu belirterek, "Zaman zaman yağmurla ve rüzgarla birlikte burayı su basıyor. Dün lodos varken Mavişehir tarafından su baskını vardı, bugün ise kuzeyden esiyor buradaki iş yerlerinde sorun oluyor. Esnaf burada maalesef sıkıntı yaşıyor. Her seferinde aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Yakın bir geçmişte Amsterdam'daydım. Orada bu işi kanallar açarak, suyu yöneterek çözmüşler. Onlar başardıysa biz de başarabiliriz" diye konuştu.

Öte yandan Tram İzmir'den yapılan açıklamada, Kordonboyu'nda faaliyet gösteren nostaljik tramvay seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi.