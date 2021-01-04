Fıtık boğulmasına dikkat

Dr. Tunç Özdemir, kasık fıtığının çocuklarda yüzde 1-5 oranında sıklıkla görüldüğünü söyledi. Fıtık boğulmasının hayati risk oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Özdemir, “Kasık fıtığı en kısa sürede ameliyat edilmesi gereken ‘yarı acil' bir durumdur, ihmale gelmez” dedi.

Çocukluk çağında görülen kasık fıtığının esas olarak doğumsal bir patoloji olduğunu kaydeden İzmir Kent Hastanesi Dr. Tunç Özdemir, anne babalara uyarılarda bulundu. Kasık fıtığının yenidoğan döneminden itibaren herhangi bir yaşta ortaya çıkabildiğini, çift taraflı da olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Özdemir, “İnguinal herni dediğimiz kasık fıtığı erkek çocuklarında daha sık görülür. En önemli belirtisi kasık bölgesinde şişliktir, ancak büyük fıtıklar torbaya kadar inebilir. Şişliğin nedeni fıtık kesesinin içine dolan bağırsaklardır. Kasık fıtığı boğulmadığı sürece ağrıya neden olmaz. Keseye giren bağırsakların orada sıkışması olarak tarif edilebilecek olan fıtık boğulması, ağrı, kusma, karın şişliği gibi barsak tıkanıklığı tablosu ortaya çıkartır. Bu ölümcül olabilecek kadar ciddi bir durumdur. Bu durumdaki hastanın acil olarak bir çocuk cerrahı tarafından görülmesi gerekir” diye konuştu.

“Tekrarlama ihtimali sıfıra yakın”

Öte yandan bu durumdaki bir hastanın acil olarak ameliyat edilmesi gerekebileceğini sözlerine ekleyen Özdemir, “Kasık fıtığı tanı konduğu anda, en kısa sürede ameliyat edilmesi gereken ‘yarı acil' bir durumdur. Ameliyat mutlaka bir çocuk cerrahı tarafından yapılmalıdır. Çocuk cerrahisi uzmanı tarafından yapılan fıtık ameliyatından sonra fıtığın tekrarlama ihtimali sıfıra yakındır. Çok küçük olmayan ve başkaca sağlık problemi olmayan çocuklar ameliyattan birkaç saat sonra taburcu edilirler. Bir hafta sonra kontrol muayenesi yapılır” bilgisini verdi.