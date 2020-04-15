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Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor.


Bugün itibariyle yasa gereğince bin 247 hükümlü Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan ayrılıyor. Sabah başlayan izin belgeleri ile bin 247 kişi ayrıldı. Hükümlülerin korunma önlemleri alınarak, İzmir Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarıyla gidecekleri noktalara sevki sağlanıyor. İl içinde oturanlar otobüslere sevk edilirken, il dışında oturanlar ise İzmir otogarına yönlendiriliyor.


Öte yandan sevk araçları dezenfekte edildi, araç içinde sosyal mesafelerin korunacağı belirtildi. Tüm hükümlülere ise maske dağıtıldı. Ateşleri ölçülen hükümlülerin sağlık kontrolleri Foça Devlet Hastanesinden gelen hekimler aracılığıyla yapıldı.

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