Amatör Küme A. grubunda mücadele eden Foça Belediyesi Bağarasıspor, sessiz sedasız Süper Amatör Lig'in kapısına dayandı. Bağarasıspor, 31 Ocak 2019 Perşembe günü sahasında oynayacağı erteleme maçında rakibi Türkellispor'u yenerek zaferini ilan etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon ikinci amatör kümeden 1. kümeye yükselen, kadrosunu büyük ölçüde koruyarak bu yılda bir üst lige çıkmanın eşiğine gelen Foça Belediyesi Bağarasıspor'da Süper Amatör Lig heyecanı yaşanıyor. Teknik Sorumlusu Deniz Kara, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi. Kısıtlı imkanlara rağmen forma aşkıyla oynayan Bağarası'nın gençlerinin 31 Ocak 2019 Perşembe günü Saat 15.00'te Bağarası 80.Yıl Sahası'nda Türkellispor ile oynayacağı erteleme maçının final niteliği taşıdığını belirten Deniz Kara, Foçalı tüm sporseverleri desteğe çağırdı.

Deniz Kara, "Lig programına göre bundan sonra kalan son maçımızı komşu Gerenköy ile yapacaktık. Gerenköy takımının ligden çekilmesi nedeniyle Türkelli maçını kazanmamız bir hafta kala şampiyonluğu ilan etmemiz anlamına geliyor. Bizim için büyük final anlamına gelen, iki yılda iki küme atlamamızı sağlayacak ikinci şampiyonluk sevincimizi taraftarımız ve sporseverlerle birlikte yaşamak istiyoruz. Foça'yı Süper Amatör Lig'te temsil edecek ikinci takım olma yolunda son 90 dakikayı birlikte geçmek istiyoruz" dedi.