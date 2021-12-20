Foça Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açıldı

Foça Belediyesi Kadın Danışma Merkezinin açılışı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün katılımıyla yapıldı.

Açılış programında konuşma yapan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Belediyemizin enerjisi ve tüm kaynaklarında; çocuk ve kadınların önceliği olduğunu yineliyoruz. Foça'nın kadın ve çocuk hakları konusundaki hassasiyetinden aldığımız güçle Foça Belediyesi Kadın Danışma Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Uzman klinik psikolog ve avukat eşliğinde her zaman psikolojik ve hukuki destek verecek olan kadın danışma merkezimiz için emek veren tüm kadınlara ve bizi yalnız bırakmayan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü'ye teşekkür ediyorum.''dedi.

Foça Belediyesi Kadın Danışma Merkezinin açılış kurdelesini, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Gürbüz, Belediye Meclis Üyesi Mukaddes Yarba, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Suna Saraçoğlu ve Uzman Klinik Psikolog Banu Özen kesti.

Foça Belediyesi Kadın Danışma Merkezi uzman klinik psikolog ve avukat desteğiyle hizmet verecek.