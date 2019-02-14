Foça Belediyesi'nden vatandaşlara Sevgililer Günü çiçeği

Foça Belediyesi'nin ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 2 bin adet çiçek dağıttı.

Foça Belediyesi, Foça ve tüm mahallelerindeki vatandaşların Sevgililer Günü'nü çiçek vererek kutladı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Demirağ, mesajında, "Sevgi candır, emektir; sevgi huzurdur, mutluluktur, barıştır, dostluktur, sevgi herkes içindir. 14 Şubat Sevgi Gününüz kutlu olsun, tüm insanlığın yüreği sevgi ve saygıyla yeşersin" dedi.