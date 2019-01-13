Aşırı yağmur sebebiyle çok kötüleşen bir zemine karşın yine de oynanmasına karar verilen maçta, iki takım oyuncuları da büyük zorluk yaşadı. Aliağa Belediyesi Helvacı Spor, 27. dakikada, bir dönem Foça forması da giyen Abdülkadir Çelikkaya'nın kazandırıp attığı penaltı golüyle öne geçti. Helvacı'dan 79. dakikada Muhammet İnce ve Foça'dan 85. dakikada Orçun Gencebay, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Foça'nın beraberlik için gösterdiği yoğun çabalar ancak son dakikada sonuç verdi. 90+5. dakikada kazanılan frikik atışını gole çeviren Burak Beyit, ev sahibi takımın taraftarlarını sevindirdi. Foça Belediyespor'un yeni transferleri, ilk 11'de başlayan Aytaç Gülen ve 46. dakikada oyuna giren Esat Karadeniz de bu maçta forma giydi.

Foça Belediyespor 1 - Aliağa Belediyesi Helvacı Spor 1

Stat: Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı-Tarih:12 Ocak 2019 Cumartesi-Başlama Saati: 13.00

Hakemler: Fatih Butel, Abdurrahim Akça, Salih Benli

Foça Belediyespor: Nurettin Güneş, Oğuz Acar, Orçun Gencebay, Barış Geldiler, Hakan Çetinkaya, Gökhan Güneş, Ayhan Işık(Dk.46 Esat Karadeniz), Burak Beyit, Aytaç Gülen(Dk.90+2 Alihan Er), Koray Kadan, Erkan Akbal(K) - Antrenör: Güven Beyit

Aliağa Belediyesi Helvacı Spor: Emin Akmeşe, Bilal Ceylan, Gökhan Kara(Dk.75 Onur Yılmaz), Alper Yılmaz, Burak Çırım, Deniz Güneş, Muhammet İnce, Mehmet Ateş, Abdülkadir Çelikkaya(Dk.76 Oğuz Şen), Adnan Malat, Kemal Zincirkıran(K)(Dk.82 Çağlar Ergün)

Teknik Sorumlu: Hakan Turan

Sarı kartlar: Dk.26 Nurettin Güneş, Dk.30 Koray Kadan ve Burak Beyit, Dk.40 Tayfun Malatya(yk)Dk.42 Gökhan Güneş, Dk.85 Orçun Gencebay (Foça) - Dk.15 Deniz Güneş, Dk.30 Abdülkadir Çelikkaya, Dk.45+1 Bilal Ceylan, Dk.84 Alper Yılmaz, Dk.90+5 Adnan Malat (Helvacı)

Kırmızı kartlar: Dk.85 Orçun Gencebay (Foça) - Dk.79 Muhammet İnce (Helvacı)

Goller: Dk.90+5 Burak Beyit (Foça) - Dk.27 Abdülkadir Çelikkaya (Helvacı)