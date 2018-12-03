İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Özçamdibi Spor'u 3-0 yendi.

Foça Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Berkay Bulut, 9. dakikada Yağız Kasar ve 77. dakikada Orçun Gencebay kaydetti. 3 puana üç golle ulaşan Foça Belediyespor, 10. haftayı 25 puanla tamamlayıp, Kemalpaşa Spor'un üç puan önünde, liderliğini korudu.

Foça Belediyespor 3 - Özçamdibi Spor 0

Stad: Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı-Tarih: 2 Aralık 2018, Pazar-Başlama saati: 14.00

Hakemler: Muhammed Seyda Demirel, Anıl Bekletenler, Özgür Cem Deniz

Foça Belediyespor: Nurettin Güneş, Oğuz Acar, Berkay Bulut, Barış Geldiler, Orçun Gencebay, Hakan Çetinkaya, Burak Beyit, Nadir Pirzola(Dk.90+2 Haluk Aslan), Koray Kadan(Dk.42 Muammer Güreşçi), Yağız Kasar(Dk.88 Alihan Er), Erkan Akbal(K) - Antrenör: Güven Beyit

Özçamdibi Spor: Yiğit Güler, Cemre Karalarlı(Dk46 Eray Güçlü), N. Mert Kaya, Asım Akşam, Safa Altuntaş, Güney Gürbüz, Ufuk Uysal(Dk.22 Özgür Maden), Sinan Hastürk, Yasir Vardar(K)(Dk.77 Mustafa Gagaski), Emircan Avcı, Kubilay Baktır

Teknik Sorumlu: Serkan Şentürk

Sarı Kartlar: Dk.45 N. Mert Kaya, Dk.61 Yasir Vardar, Dk.65 Güney Gürbüz (Özçamdibi)

Goller: Dk.5 Berkay Bulut, Dk.9 Yağız Kasar, Dk.77 Orçun Gencebay