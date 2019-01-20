İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Foça Belediyespor ve Kınık Belediyespor arasında gol düellosu şeklinde geçen maç, 4-4'lük eşitlikle sonuçlandı.

İki kez yenik duruma düşmesine karşın öne geçmeyi başaran ev sahibi takım Foça Belediyespor, maçın son bölümlerini 10 kişiyle oynadığı maçta galip gelmeyi başaramadı. Her iki takım lehine verilen iki penaltı, bir kırmızı kart ve oyuncu performansları, izleyiciler tarafından çokça tartışıldı. Kınık Belediyespor 13. dakikada Selim Yetiştirdim'in golüyle öne geçti: 0-1. Foça Kaptanı Erkan Akbal, 20. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirip beraberliği sağladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın 51. dakikasında Serhat Yılmaz, Kınık Belediyespor'u yeniden öne geçirdi: 1-2. Bu golün etkisini çabuk atlatan Foça, peş peşe bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. 54. dakika Ayhan Işık'la skoru 2-2'ye getiren Foça, 56. dakikada İbrahim Akanbi Rasheed'in attığı golle 3-2 galip duruma geçti. 64. dakikada bu kez Kınık Belediyespor lehine bir penaltıya hükmedildi. Penaltıyı gole çeviren Kınık Kaptanı Okan Yıldız, durumu 3-3'e getirdi. Foça, 83. Dakikada Muammer Güreşçi ile bir kez daha sevindi: 4-3. Foça Kaptanı Erkan Akbal, 88. dakikada rakibiyle tartışmasının ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Beş dakika uzatma süre verilen maçın 90+2. dakikasında, Kınık'lı oyuncu M. Ali Öztürk, köşe bayrağına yakın bir noktadan kazanılan serbest atışı gole çevirip final skorunu belirledi: 4-4

Foça Belediyespor cephesi maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Haftaya Lider giren Foça, puan kayıpları sebebiyle 2. sıraya geriledi. Bugün oynanan maçta, Yamanlar Esen Spor'u deplasmanda 1-0 yenen Ceyhan Altın Yıldız Spor, 33 puana ulaşıp 1 puan üstünlükle grup lideri oldu.

Foça Belediyespor 4 - Kınık Belediyespor 4

Stad: Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı-Tarih:19 Ocak 2019 Cumartesi

Başlama Saati: 13.00

Hakemler: İbrahim Ünlüzeybek, Arda Yapanmış, Ozan Deniz Şimşek

Foça Belediyespor: Nurettin Güneş, Oğuz Acar, Barış Geldiler, Orçun Gencebay, Hakan Çetinkaya, Ayhan Işık, Burak Beyit, Aytaç Gülen, Erkan Akbal(K), Koray Kadan(Dk.63 Muammer Güreşçi), İbrahim Akanbi Rasheed - Antrenör: Güven Beyit

Kınık Belediyespor: Nahid Nesirzade, Halil Türkel(Dk.90+2 Adnan Paydaş), Berk Varol, Volkan Yıldız, Serhat Yılmaz, Y. Selim Yetiştirdim, Owrie Azurike, Ali Özçelik(Dk.72 Murat Karsit), İsa Tügü, Okan Yıldız(K), Birol Öner(Dk.55 M. Ali Öztürk) - Teknik Sorumlu: Doğu Çiftçi

Sarı Kartlar: Dk.32 Ayhan Işık, Dk.36 Aytaç Gülen, Dk.64 Barış Geldiler, Dk.83 Muammer Güreşçi (Foça) - Dk.56 Halil Türkel, Dk.62 Ali Özçelik, Dk.67 Owrie Azurike, Dk.88 Serhat Yılmaz (Kınık)

Kırmızı Kart: Dk.88 Erkan Akbal (Foça)

Goller: Dk.20 Erkan Akbal (pen.), Dk.54 Ayhan Işık, Dk.56 İbrahim Akanbi Rasheed, Dk.83 Muammer Güreşçi (Foça) - Dk.13 Selim Yetiştirdim, Dk.51 Serhat Yılmaz, Dk.64 Okan Yıldız (pen.), Dk.90+2 M. Ali Öztürk (Kınık)