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Foça Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti

Foça Belediyespor, Süper Amatör Lig Kırmızı Grup maçında Yamanlar Esen Spor’u 5-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Foça Belediyespor, Süper Amatör Lig Kırmızı Grup maçında Yamanlar Esen Spor'u 5-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.


Süper Amatör Lig Kırmızı Grup maçında Foça Belediyespor, Yamanlar Esen Spor ile karşı karşıya geldi. Foça temsilcisi, rakibini 5-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Foça Belediyespor camiası Şampiyonluğu büyük sevinç ve coşkuyla kutladı.


Oyuncuları, teknik heyeti ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Başarıyla geçen bir sezonda fazlasıyla hak ettiğimiz bir şampiyonluk yaşadığımız için çok mutluyuz. Bu başarının, play-off maçlarında devam edeceğine ve Bölgesel Amatör Lig'e yükseleceğimize yürekten inanıyoruz. Yeni şampiyonluğumuz camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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