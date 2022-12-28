Foça Jandarma'dan sürücülere reflektif yelek dağıtımı

16 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde; "Motosiklet, elektrikli bisiklet, bisiklet vb. araçların sürücüleri ve taşınması halinde yolcuları için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde giyinecekler veya giysilerine reflektif işaret takacaklardır" maddesi gereğince reflektif yelek giymek zorunluluğu getirildi.

Bunun üzerine, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Trafik ve Yenifoça Jandarma Kakakol Komutanlığı ekipleri, sürücülere yönelik "Yelek Giy, Görünür Ol" adlı etkinlik oranize etti. Yenifoça belediye ek binası önünde düzenlenen etkinliğe sürücüler büyük ilgi gösterdi. Burada, motosiklet, elektrikli bisiklet, bisiklet ve scooter kullanıcısı 70 kişiye reflektif yelek dağıtıldı.

Sürücülerden Tamer Akkılıç, “Reflektif yelek etkinliği farkındalık oluşturmak için bu etkinlik çok iyi oldu. Yetkililere teşekkür ederiz” derken, reflektif yeleklerden alan Tülay Malum da, “Bu uygulama gerçekten hassas bir konu çünkü bazen akşam yola çıkıyoruz, karanlıkta diğer araçlar tarafından görünür olmamız trafik güvenliği açısından çok önemli" diye konuştu. Kadir Akyol adlı vatandaş ise, “2000 yılından beri motosiklet kullanıcısıyım. Lütfen iki tekerlekli araçları fark edelim, yelekler ile birlikte görünür olalım“ şeklinde tüm sürücülere tavsiyede bulundu.