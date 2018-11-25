Foça, kadına şiddete “Hayır'' dedi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Foça'da etkinlikler düzenlendi.

Foça Belediyesinin katkılarıyla ‘‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'' dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Leyla Buhara - Saklıbahçe Sanat Evi Bağarası Şubesince, ‘Şiddete Karşı Bir İlmekte Sen At' isimli etkinlik düzenlendi. El işleri sergisinin açıldığı etkinlikte, Avukat Ayşe Arısoy Alpsar ile söyleşi gerçekleştirildi. Foça Barış Kadınlarınca, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte, fotoğraf sanatçısı Hülya Anbarlı'nın ‘Temsili Hayatlar; Şiddetin Renkleri' isimli fotoğraf sergisinin açılışı ve yönetmeni Ahu Öztürk'ün katılımıyla ‘Toz Bezi' isimli filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, etkinliklerde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, ‘‘Şiddetin kadını, erkeği, çocuğu olmaz, olamaz. İnsana, canlıya şiddet vahşettir. Kadın yaşatan, yaşamı anlamlı kılan canlıdır. Can'a şiddet, canı yok saymaktır. Kadına ve tüm canlılara şiddeti kınıyor, tüm kadınlara saygılar sunuyorum'' dedi.