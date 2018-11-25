İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Foça, kadına şiddete “Hayır'' dedi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Foça’da etkinlikler düzenlendi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Foça'da etkinlikler düzenlendi.



Foça Belediyesinin katkılarıyla ‘‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'' dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Leyla Buhara - Saklıbahçe Sanat Evi Bağarası Şubesince, ‘Şiddete Karşı Bir İlmekte Sen At' isimli etkinlik düzenlendi. El işleri sergisinin açıldığı etkinlikte, Avukat Ayşe Arısoy Alpsar ile söyleşi gerçekleştirildi. Foça Barış Kadınlarınca, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde yapılan etkinlikte, fotoğraf sanatçısı Hülya Anbarlı'nın ‘Temsili Hayatlar; Şiddetin Renkleri' isimli fotoğraf sergisinin açılışı ve yönetmeni Ahu Öztürk'ün katılımıyla ‘Toz Bezi' isimli filmin gösterimi gerçekleştirildi.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, etkinliklerde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, ‘‘Şiddetin kadını, erkeği, çocuğu olmaz, olamaz. İnsana, canlıya şiddet vahşettir. Kadın yaşatan, yaşamı anlamlı kılan canlıdır. Can'a şiddet, canı yok saymaktır. Kadına ve tüm canlılara şiddeti kınıyor, tüm kadınlara saygılar sunuyorum'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.