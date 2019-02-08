Foça Kent Konseyi, olağan genel kurul için toplandı

Foça Kent Konseyi olağan genel kurul toplantısı, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Foça Kent Konseyi olağan genel kurul toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a, Foça Kent Konseyi'ne desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 2011 yılında kurulan Foça Kent Konseyi ile birlikte güzel işlere imza attıklarını ifade ederek teşekkür etti.

Olağan genel kurul toplantısında ayrıca, Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi, turizm meclisi, gençlik meclisi, kadın meclisi ve kültür-sanat-eğitim grubunun faaliyetlerini anlatan slaytlar gösterildi.