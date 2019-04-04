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Foça tek golle güldü

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup şampiyonluğunun ardından; Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek isteyen Foça Belediyespor, Play-Off ilk maçında Alaçatı Spor’u yendi.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup şampiyonluğunun ardından; Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek isteyen Foça Belediyespor, Play-Off ilk maçında Alaçatı Spor'u yendi.


Atatürk Stadı 2 No'lu Yan Saha'da oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında Aytaç Gülen'in kullandığı köşe vuruşunda Abdullah'ın uzaklaştırmak istediği top Çağrı Gürbüz'e çarpıp gol oldu. Foça Belediyespor, bir sonraki Play-Off maçında, 10 Nisan 2019 Çarşamba günü Aliağa Belediyesi Helvacı Spor ile karşılaşacak. Karşıyaka Efsaneler Sahası'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak.

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