Foça tek golle güldü

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup şampiyonluğunun ardından; Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek isteyen Foça Belediyespor, Play-Off ilk maçında Alaçatı Spor'u yendi.

Atatürk Stadı 2 No'lu Yan Saha'da oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında Aytaç Gülen'in kullandığı köşe vuruşunda Abdullah'ın uzaklaştırmak istediği top Çağrı Gürbüz'e çarpıp gol oldu. Foça Belediyespor, bir sonraki Play-Off maçında, 10 Nisan 2019 Çarşamba günü Aliağa Belediyesi Helvacı Spor ile karşılaşacak. Karşıyaka Efsaneler Sahası'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak.