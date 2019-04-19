Foça TEMAD'dan emniyet müdürüne ziyaret

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şubesi'nin yönetim kurulu üyeleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Foça İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun'a ziyaret yaptı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça Şube Başkanı Ramazan Harmandar, 8-14 Nisan 2019 tarihlerinde kutlanan Polis Haftası nedeniyle Foça İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun'a kutlama ziyareti yaptı. Harmandar, asayiş ve güvenliğin sağlanması için 24 saat görev başında olan emniyet mensuplarının her zaman yanında olduklarını, asker polis ayrımı olmadan vatan için çalıştıklarını, bu uğurda şehitler verildiğini hatırlattı. Harmandar, "174.yılına ulaşan polis teşkilatımızın tüm mensuplarını kutlar, görevlerinde kolaylıklar ve başarılar dileriz. Hem bu ülkenin vatandaşları hemde vatanın yılmaz bekçisi bir mesleğin mensupları olarak onların yanındayız. Nice 174 yıllara" dedi.

Foça Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun'da, bir asker ailesinin ferdi ve emniyet teşkilatının mensubu olmaktan gurur duyduğunu ve TEMAD üyelerinin ziyaretini çok anlamlı bulduğunu belirterek teşekkür etti.