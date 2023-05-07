Foça, yaz sezonuna hazır

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da turizm sezonundan beklentiler yüksek. Denizi, doğası ve sakinliği ile bilinen Foça, turizm sezonu hazırlıklarını tamamladı.

İzmir Foçalı turizmciler, geçen Ramazan Bayramı'ndaki yoğunluktan memnun kaldıklarını, önümüzdeki yaz sezonunun geçmiş sezonlara göre daha hareketli ve kalabalık olacağını belirtti. Pandemiden dolayı 2022 yaz sezonuna düşük beklenti ile giriş yapıldığı halde yılın oldukça olumlu ve verimli geçtiğini, 2023 yaz sezonun daha verimli geçeceğini ve beklentinin yüksek olduğunu ifade ettiler.

"Sezondan beklentimiz yüksek”

Kafe işletmecisi Şükrü Ercamat, “Foça'mızın 2023 yaz sezonunun umutluyuz. Kafe işletmecileri, yaz sezonu hazırlıklarını tamamlamış durumda. Ülke genelinde ekonomik bir sıkıntı var ancak biz bunu atlatacağız. Geçmiş Ramazan Bayramı'ndaki yoğunluğa, tatillere baktığımızda yaz sezonunda herhangi bir sıkıntı olduğunu görmüyoruz. Sezondan beklentimiz yüksek” dedi.

"En çok tercih edilen tatil yerlerinden biri”

Otel işletmecisi Bahtiyar Dilsiz, “Geçtiğimiz sezona göre bu sezondan beklentimiz daha yüksek. Pandemi atlatıldıktan sonra ve biraz da ekonomik nedenlerden dolayı beklenti çok aşağıdaydı. Buna rağmen geçen yıl yüksek ve verimli bir sezon geçirdik. Bu yıl bunun daha iyi olacağını düşünüyorum. Yabancı turistler, Türkiye'yi diğer ülkelere göre daha çok tercih ediyor. Son 4 yıldır gurbetçi vatandaşlarımız bireysel turizme yöneldi ve büyük otellerden ziyade butik otelleri tercih etmeye başladı. Foça, denizi ve doğası nedeniyle en çok tercih edilen tatil yerlerinden biri” diye konuştu.

"Seçimden sonra sezon başlar"

Günübirlik dinlenme tesisi ve kafe işletmecisi Taner Acar da “Foça yeni bir sezona hazırlanıyor, büyük umutlar ile gelecek olan günlere başlıyor. Geçmişe baktığımızda pandemi sonrası çok güzel bir sez on yaptık. İnsanlar gelip denizine girdi, gezdi. Bu sezon daha büyük bir talep olacağı daha bugünlerden belli. Ramazan Bayramı'ndaki yoğunluğu gördük. Dolayısıyla bu sezonun iyi geçeceğini umuyoruz. Seçimden sonra sezon başlar, kasım ayına kadar sürer" ifadelerini kullandı.