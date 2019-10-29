Foça Yeni Bağarası'nda Atatürk büstü açıldı

Foça Yeni Bağarası'nda Atatürk büstünün açılışı gerçekleştirildi.

Foça Yeni Bağarası'nda Atatürk büstünün açılışına Foça Kaymakamı Ali Çetin, Garnizon Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer,

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç, hayırsever Haydar Çelebi, Yeni Bağarası Muhtarı Cihat Gerihan, Yeni Bağarası'nda yaşayan cumhuriyetin tanığı 98 yaşındaki Mustafa Dal ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından saygı duruşunda bulundu. Yeni Bağarası Muhtarı Cihat Gerihan yaptığı açıklamada "Atatürk büstümüzün yapımına katkıda bulunan, açılışına katılan tüm protokol ve vatandaşlarımıza, mahallemizin en yaşlı cumhuriyet tanığı 98 yaşındaki Mustafa Dal amcamıza, bizleri yalnız bırakmayan herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.