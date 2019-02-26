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Foça Yeni Devlet Hastanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hizmete giriyor

İzmir’in Foça ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Devlet Hastanesi, Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden itibaren hizmete girecek.

İzmir'in Foça ilçesinde yapımı tamamlanan yeni Devlet Hastanesi, Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden itibaren hizmete girecek.


8 Mart Cuma günü açılacak olan hastane gündüz 17.00'ye kadar poliklinik ve acil hizmetleri Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi üzerinde halen hizmete devam eden binada verilecek. Saat 17.00'den sonra acil hizmetleri yeni binada karşılanmaya çalışılırken eski binada da bir ekip o gün hastaların mağduriyet yaşamaması için görevde olacak.


11 Mart Pazartesi gününden itibaren ise poliklinik ve diğer tüm sağlık hizmetleri Atatürk Mahallesi'nde yeni yapılan modern binada karşılanmaya çalışılacak.

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