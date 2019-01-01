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Foça yeni yılı doyasıya kutladı

Foça Belediyesi’nce, ilçe esnafının katkılarıyla düzenlenen yeni yıl kutlaması, büyük eğlenceye ve mutlu anlara sahne oldu.

Foça Belediyesi'nce, ilçe esnafının katkılarıyla düzenlenen yeni yıl kutlaması, büyük eğlenceye ve mutlu anlara sahne oldu.


Foçalı müzisyenler, yeni yıla saatler kala Demokrasi Meydanı'nda peş peşe sahne aldı. 2019'u büyük heyecan ve umutla karşılayan vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde coşkuyla dans etti.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, vatandaşlarla birlikte Halay çekerek yeni yıl sevinçlerine ortak oldu.


Başkan Demirağ; ‘‘Yeni Yılda demokrasi, özgürlük ve barışın yaşamımıza ışık tutmasını, sağlık, huzur, mutluluk, barış ve bereketin her daim hayatımızda olmasını diliyor, candan kutluyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin 2019…''dedi.

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