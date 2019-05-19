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Foça'da 100. yıla özel sergi

Foça’da yaşayan 10 sanatçı; resim, seramik ve heykel eserlerden oluşan karma sergi açtı.

Foça'da yaşayan 10 sanatçı; resim, seramik ve heykel eserlerden oluşan karma sergi açtı.


Sanatseverler, Foça Belediyesi'nin desteği ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında açılan ‘100. Yıl Seramik-Heykel-Resim Sergisi'ne yoğun ilgi gösterdi.


Ayşe Özsalan, Elifcan Kaner, Mahmure Tulgar, Meziyet Emül, Müjgân Eden, Nurdan Bozkurt, Nurgül Bilen, Şenay Kaya, Yasemin Özkan ve Zeynep Atik'in eserlerinden oluşan sergi, olumlu eleştiriler aldı.


Sergi açılışına katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "100. Yıl Kutlamasına anlam katan bu güzel sergiyi hazırladıkları için değerli sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki sergi, 24 Mayıs 2019 Cuma gününe dek ziyaret edilebilecek.

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