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Foça'da 15 Temmuz kapsamında tenis turnuvası

İzmir’in Foça ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen tenis müsabakaları çekişmeli anlara sahne oldu.

İzmir'in Foça ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen tenis müsabakaları çekişmeli anlara sahne oldu.


FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında da, Foça ilçesinde tenis turnuvası düzenlendi. Turnuva, çekişmeli anlara sahne oldu. Foça İlçe Kaymakamı Ali Çetin ve Garnizon Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Jandarma Okul Komutanı Mehmet Yiğit'in de mücadele ettiği müsabakalarda, masterlar şampiyonu Tümamiral İbrahim Özdem Koçer oldu.


Müsabakalarda dereceye giren diğer kişilere de madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

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