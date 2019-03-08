İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Foça'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne coşkulu kutlama

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye çalışanları başta olmak üzere Foçalı kadınlara çiçek verdi.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, İzmir'in her yerinde olduğu gibi Foça'da da etkinlikler düzenlendi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla önce Foça Belediyesi Çocuk Evi'ni ziyaret ederek burada çalışan kadınlara çiçek verdi. Başkan Demirağ, bir süre çocuk evinde eğitim-öğretim gören miniklerle oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.


Daha sonra Foça Belediyesi'ne geçen Demirağ, belediye personeline de çiçekler vererek kadın çalışanların günlerini kutladı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Kadın emeğin temsilcisidir; kadın annedir, sevgidir, şefkattir. Kadın emeği kutsaldır. Hiçbir toplum, kadın emeği olmadan uygarlığa, demokrasiye erişemez. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlar, tüm kadınlara saygılar sunarım" dedi.


Öte yandan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Foça Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Millet İttifakı'nın CHP'li Başkan Adayı Fatih Gürbüz, birlikte Foçalı kadınlara çiçekler vererek günlerini kutladı. Gökhan Demirağ'a ve Gürbüz'e partililerde eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.