Foça'da Akıl Ve Zekâ Oyunları Turnuvası

Foça Belediyesi'nin destekleriyle, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5-6 Ocak 2018 tarihlerinde belediyenin sosyal tesislerinde Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası düzenleniyor.

Turnuvadaki ilk karşılaşmaları, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar'da izledi.

Akıl ve zekâ oyunlarının düşünme yeteneği geliştiren çok faydalı bir eğitim yöntemi olduğuna değinen Başkan Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İlk ve Ortaokula devam eden 140 öğrencinin katıldığı ‘Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası'nda dereceye girenler, madalya ve hediyelerle ödüllendirilecek.