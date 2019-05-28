Foça'da 'Atatürk Devrimi' etkinliği

Foça'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. Yıldönümü dolayısı ile ‘‘Atatürk Devrimi'' isimli müzikli ve şiirli etkinlik gerçekleştirildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi'nce Foça Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, çok sayıda vatandaş katıldı. Müzikli ve şiirli 100. Yıl etkinliği, saygı duruşu, istiklal marşı ve ADD Foça Şubesi Başkanı Şeniz Ararat'ın konuşmasıyla başladı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ADD Foça Şubesi Başkanı Şeniz Ararat'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz Mızrak'ın Nutuk'tan tasarlayıp yönettiği programın şiir korosunda; Şeniz Ararat, Ünal Atalay, Deniz Genez Aydın, Sevhan Beğendi, Cem Eden, Yılmaz Mızrak, Levent Onan, Meral Şendil, Oğuz Tatlıoğlu ve Mukaddes Yarba yer aldı. Görseller ve komuta masasında Hakan Ararat görev yaptı.

Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Düzgün ve Tuncay Şentürk, Yılmaz Mızrak'a ve Şiir Korosuna teşekkür çiçeği sundu.