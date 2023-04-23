Foça'da bayram hareketliliği yaşanıyor

İzmir'in turistik ilçelerinden Foça, Ramazan Bayramı ve eğitime verilen ara tatil ile birlikte hareketli bir dönem geçirirken, Foçalı işletmeciler yoğun talepten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı nedeniyle tatilde olan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek İzmir'in Foça ilçesine akın etti. Sabah saatlerinde sakin olan Foça, öğleden sonra hareketlendi ve trafik yoğunluğu yaşandı. Her bütçeye uygun tatil imkanı olan Foça'da işletmeciler bayram yoğunluğunun bir gösterge olduğunu, pandemi ve depremler nedeniyle psikolojik olarak rahatlamak isteyen vatandaşların turizm sezonunda yoğunluk oluşturacağını ifade etti.

Foçalı kafe işletmecisi Emine Caner, "Geçen sezona göre bu sezon daha yoğun olacak gibi görünüyor. Foça'ya yoğun talep var. Çok kalabalık. Bunun devamını diliyoruz" dedi.

Restoran işletmecisi Ergin Çimen ise "Sezon itibarıyla beklentimiz yüksek. Ülke olarak sıkıntılar yaşadık. Pandemi, deprem ve doğal afetler gibi büyük sıkıntılar yaşandı. Psikolojik olarak toplumun rahatlama ihtiyacı var. O yüzden ciddi bir potansiyel bekliyoruz. Ekonominin iyiye gideceğine inanıyoruz. Tüm esnaf arkadaşlar sezona hazırız. Bayram yoğunluğunu gördük. Bu kadar yüksek bir yoğunluk beklemiyorduk" şeklinde konuştu.

Foçalı işletmeci İbrahim Dirik de, "Bölgemiz epey rağbet görüyor. Bu yıl, sezonun iyi olacağını düşünüyoruz. Deprem felaketi de olsa, ekonomik sıkıntılar da olsa insanların turizmden beklentisi oldukça yüksek. Bu sezon eğlenceli ve herkesin huzurlu bir şekilde tatil yapacağına inanıyoruz" dedi.