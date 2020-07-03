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Foça'da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen orman yangını ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen orman yangını ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.



Foça Deniz Üs Komutanlığı civarında orman yangını meydana geldi. Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına 1 helikopter ve 3 arazöz ile müdahale etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın çok büyümeden etkisiz hale getirildi.

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