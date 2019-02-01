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Foça'da çocuk şenliği minikleri eğlendirdi

İzmir’de, Foça Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği tüm hızı ve eğlencesi ile devam ediyor.

İzmir'de, Foça Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği tüm hızı ve eğlencesi ile devam ediyor.


Eğitim ve öğretimin yarıyıl tatiline girmesini fırsat bilen Foça Belediyesi, Foça ve mahallelerinde yaşayan çocukların tatillerinin verimli ve eğlenceli geçmesi için bir dizi etkinlik düzenledi. Ilıpınar, Bağarası ve Yeni Foça'dan sonra çocuk şenliğinin sonuncusu Foça merkezde yapıldı. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğe, çocukların ilgisi büyük oldu. Sihirbaz gösterileri, "Birlikte Oynayalım" isimli oyun gibi etkinliklere eşlik eden çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

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