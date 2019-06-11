İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Foça'da dikkat çeken sergi

İzmir’in Foça ilçesinde, "Foçayı Seviyorum, Kültürel Mirasıma Sahip Çıkıyorum" isimli sergideki eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İzmir'in Foça ilçesinde, "Foçayı Seviyorum, Kültürel Mirasıma Sahip Çıkıyorum" isimli sergideki eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.


Foça'nın kültürel mirasına sahip çıkmak, Foça'da bulunan öğrencilere ortak bir geçmişi hatırlatmak, gelecek nesillerin yararına olacak şekilde yapılan eserleri tanıtmak amacıyla "Foçayı Seviyorum, Kültürel Mirasıma Sahip Çıkıyorum" isimli serginin açılışı yapıldı.


Açılışı ise Foça Kaymakamı Ali Çetin yaptı. Sergi açılışında, "Kültürel Miras" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Kaymakamı Çetin, kültürel mirasların önemine dikkat çekerek, sergiyi hazırlayan milli eğitim camiasına ve katılımcı öğrencilere teşekkür etti.


Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar da, genç nesillerin kültürel miraslarına önem vermesi gerektiğine inanmalarının öneminden bahsetti. Serginin, 10-14 Haziran tarihlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gezilebileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.