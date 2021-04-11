Foça'da düşen askeri uçaktaki pilotları kurtaran balıkçı o anları anlattı

İzmir'in Foça ilçesinde motor arızası nedeniyle denize düşen askeri uçaktaki pilotları kurtaran balıkçı Latif Beytorun, kurtarma anlarını anlattı. Beytorun, bir asker hayatı kurtardıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Bir uçak gelir ama bir pilot yetiştirmek çok zor” dedi.

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan üsten kalkan askeri eğitim uçağı saat 10.30 sıralarında Foça ilçesi İngiliz Burnu açıklarında motor arızası sebebiyle düşmüştü. Kaza sırasında fırlatma mekanizmasını kullanan bir pilot paraşütle atlayarak, diğeri ise uçağı kontrollü bir şekilde denize indirerek kurtulmuştu. Kazanın ardından bölgede balıkçılık yapan Latif Beytorun ve Ayhan Kaya, pilotlardan birini uçağın içerisinden çıkararak, diğerini ise paraşütle atladığı bölgeye giderek kurtarmıştı. Daha sonra balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirerek pilotların ambulansa taşınmasına yardım etmişti. Sağ olarak kurtulan pilotlardan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir'in sağlık durumlarının iyi olduğu ve birkaç güne taburcu olacakları öğrenilmişti.

“Bir uçak gelir ama bir pilot yetiştirmek çok zor”

Kazanın ardından konuşan balıkçı Latif Beytorun, kazayı ve kurtarma anlarını anlattı. O gün her gün olduğu gibi balık tutmaya gittiklerini söyleyen Latif Beytorun, “Önce bir ses duyduk, sonra uçaktan bir paraşüt çıktı. Ondan sonra uçak üstümüze geliyordu. Sonra yavaş yavaş sağ yaparak denize düştü. Biz de panik yaptık. Abimle beraber uçağın yanına gittik. Yakıt kaçırıyordu ve acı bir kokusu vardı. Uçağın içine baktığımızda komutanın sağ olduğunu gördük. İçeriden çıkartmaya çalıştık. 4-5 yerinden bağlıydı, ayaklarını çözmek için uçağın içine girdim. Uçağın içinden çıkarttıktan sonra abimle beraber kaldırarak içeriye aldık. Sonra sahil güvenliği arayarak durumu bildirdik. Paraşütle atlayan kayalıklara doğru gidiyordu suyun üzerinde. Gittik onu da aldık, sonra sahil güvenlik geldi. Onların refakatinde kıyıya girdik ve yaralıları ambulansa verdik” dedi.

Özellikle bir asker hayatı kurtardıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Beytorun, “Bir uçak gelir ama bir pilot yetiştirmek çok zor. Kaldı ki uçağın içindekiler albay ve yarbay. İkisi de yüksek rütbeli, deneyimli kişiler. Onların sağlık durumu iyi olduğu için çok mutluyum. Henüz onlarla görüşemedim ama haber gönderdiler. İyi oldukları zaman en yakın zamanda görüşeceklerini söylediler” diye konuştu.