Foça'da engelli vatandaşlarla erken yeni yıl sevinci

İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlar, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ile birlikte 2019'u erken karşıladı.

2019 yılına sayılı günler kala, Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi'nce, Foça'da yaşayan engelli vatandaşlar için yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi. Foça Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen 2019 yeni yıl kutlamasına, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın yanı sıra; Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

2019 yeni yıl pastasını Başkan Gökhan Demirağ ile birlikte kesen engelliler ve ailelerinin mutlulukları gözlerinden okunurken, engellilere yeni yıl hediyesi de verildi.

Her fırsatta vatandaşlarla birlikte olduğunu dile getiren Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, yeni yılın yeni umutlarla gelmesini temenni etti. Başkan Demirağ, "Bugünün hazırlanmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyor, mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum" dedi.