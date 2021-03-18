Foça'da esnaf yaz turizmine hazırlanıyor

Koronavirüs salgını ve sonrasında gelen kısıtlamalar sebebiyle ekonomik anlamda zor bir sezon yaşayan Foça esnafı, yeni tatil sezonundan umutlu. Salgınla mücadelede alınan tedbirlere dikkat eden esnaf, müşterilerin güvenli ve iyi bir tatil geçirebilmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. İlçe esnaflarından Ramazan Genç, 2020 yılında pandeminin tüm esnafı olumsuz etkilediğini belirterek, "Temizlik, maske, mesafe kurallarına, diğer tedbirlere uyarak işletmemizi ayakta tutmaya çalıştık. Gel -al ya da paket servisleri yaparak süreci aşmaya çalıştık. Yaz sezonu için umutluyuz. Sağolsun devlet büyüklerimiz bazı kuralları hafifletti, yüzde elli kapasite ile sabah 07.00 ve akşam 19.00 saatleri arasında işletmemizde hizmet verebiliyoruz. Vatandaşlarımız da hassasiyet gösterirse önümüzdeki süreçte yaza iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Yaz sezonunda nüfusu artan Foça'da belediyeden de beklentileri olduğunu belirten çarşı esnafı, zabıta denetimlerinin düzenli bir şekilde yapması, belediye temizlik araçlarının sokak aralarını ve caddelerinde çöp birikmesini engelleyecek şekilde çalışması gerektiğini söylediler.