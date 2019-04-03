Foça'da girişimcilere teşvik müjdesi

İzmir İş Dünyası (İZİD), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR), Foça Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenliyor.

Foça ilçesinde, tarihi dokusuna uygun şekilde restore edilip Foça Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilen taş binada gerçekleştirilen eğitimleri de, Foça Kaymakamı Ali Çetin, İZİD Bölge Temsilcisi Tülin Özkan ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar da ziyaret etti. Çetin, Özkan ve Akar, girişimci adaylarına başarılar diledi.

Girişimcilik eğitmeni Murat Taşkın tarafından eğitimler verilirken, uygun şartlar karşılandığında 300 bin TL'ye ulaşan bu teşvikten yararlanmanın ön koşulunun ise eğitimleri tamamlamak olduğu belirtildi. Verilen eğitimler neticesinde, e-devlet üzerinden sertifikalarını alacak olan girişimcilerin, işletmelerini açtıklarında devlet teşviklerinden yararlanabileceği kaydedildi.