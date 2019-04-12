Foça'da hayaller gerçeğe dönüşüyor

Çeşitli iş fikirlerinden oluşan katılımcıların iş yerlerini nasıl kuracakları , desteklerden nasıl yararlanacaklarını öğrendiler

Nisan ayı başında Foça Kaymakamlığı ,İZİD ( İzmir İş Dünyası Derneği), İŞKUR-KOSGEB ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile, KOSGEB Uygulamalı girişimcilik 3. eğitimleri tamamlandı.

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Foça Kaymakamlığı toplantı salonlarında düzenlenen eğitimlere 19 kişi katıldı ve belge almaya hak kazandılar.

Kamu-sivil toplum işbirliği sağlanması, , istihdamın arttırılması, eğitim programları ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulması amacıyla 2019 yılı sonuna kadar planlı eğitimlerin başarı ile devam ettiğini belirten İZİD İzmir İş Dünyası Başkanı Feyyaz Sungur yaptığı açıklamada " Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlayarak, Ulusal ve Uluslar arası verilen desteklerin kullanımını arttırmak, ekonomik ve kültürel zenginliğimizi yükseltmek, yol gösterici ve destekleyici görevlerde bulunmanın ana hedef noktaları olduğunu" belirtti.

Devlet desteklerinde yararlanabilecekler

Çeşitli iş fikirlerinden oluşan katılımcılar, iş yerlerini kurduktan sonra KOSGEB, İŞKUR gibi devlet kuruluşlarının çeşitli desteklerinden yararlanmaya hak kazanabilecekler. Toplam 37 saat ve 5 gün süren eğitimler süresince girişimci adaylarına; girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, iş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), iş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları konularındaki ana modülleri KOSGEB Girişimcilik Eğitmeni Murat Taşkın tarafından verildi. Ayrıca Destek Modül olarak Girişimcinin Dijital Kılavuzu konusu, Google Eğitmeni Mustafa Hepekiz tarafından gerçekleştirildi.